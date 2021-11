심상정 "李·尹, 차별금지법 다음에 하려거든 대통령도 다음에"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선후보가 9일 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "두 분 모두 차별금지법 제정 다음에 하시려거든, 대통령도 다음에 하시길 바란다"고 말했다.

이날 심 후보는 페이스북에 "모든 차별은 긴급히 없어져야 한다. 사회적 합의는 이미 이뤄졌다"면서 이같이 밝혔다.

심 후보는 "이재명 후보가 어제 한국교회총연합회를 방문한 자리에서 차별금지법은 '긴급한 사안'이 아니라고 말했다"며 "이 후보 눈에는 우리 사회를 휘감아 온 이 갑갑한 차별의 공기가 보이지 않는 모양"이라고 꼬집었다.

이어 "수많은 사회적 약자들, 소수자들이 차별에 숨 막혀하고, 또 너무나 안타깝게 스스로 삶을 포기하고 있다"면서 "이러한 차별을 금지하자는 원칙을 만드는 것이 긴급한 사안이 아니라면, 이 후보께서 대통령 되는 것은 전혀 긴급한 사안이 아닐 것 같다"고 지적했다.

윤석열 후보를 향해서도 "윤 후보도 얼마 전 차별금지법 제정 반대 의사를 밝힌 바 있다"고 비판했다.

심 후보는 "노무현 대통령 때부터 논의돼 온 차별금지법 제정, 이제는 할 때가 됐다"면서 "저 심상정은 반드시 차별금지법 제정하는 대통령이 되겠다는 것을 다시 한 번 약속드린다"고 강조했다.

