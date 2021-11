건설노조, 요소수 부족 사태에 정부에 대책 촉구…"해결 못하면 청와대 행진"

[아시아경제 정동훈 기자] 건설기계 이용 노동자들이 정부에 요소수 공급 부족 사태를 해결하라고 촉구하고 나섰다.

전국건설노동조합은 9일 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 "정부가 요소수 대란 사태를 해결하지 못하면 마지막 남은 요소수로 청와대 앞까지 장비를 몰고 온 뒤 그 자리에서 멈춰 설 것"이라며 "그만큼 절실하다"고 밝혔다. 노조는 ▲요소수 공급 해결 ▲요소수 매점매석 규제 및 처벌 ▲요소수 부족으로 운행이 중지된 건설기계 노동자 구제방안 마련 등을 정부에 요구했다.

이날 기자회견에 나선 덤프트럭 노동자 김정석 씨는 "현재 가진 요소수는 2∼3일 안으로 동난다"며 "그러면 세 아이를 둔 저희 가정의 생계는 모든 게 멈춘다"고 말했다.

건설노조가 7∼8일 조합원 253명을 상대로 설문 조사한 결과, 응답자 32.4%는 요소수 문제로 장비 가동을 못 한 적이 있다고 답했다. 인터넷 등을 통한 해외 직구를 시도하고 있다는 응답자는 43.5%에 달했다.

건설노조는 "하루 200∼300㎞를 운행하는 덤프트럭에는 한 달 평균 10L 요소수 12∼13통이 필요하다"며 "원래 1통에 1만원을 밑돌던 가격이 최근 3만∼5만원으로 올랐고, 10만원을 웃도는 경우도 있어 한달에 요소수값만 최대 80만원 더 들어가게 생겼다"고 했다. 이어 "일주일, 길어도 보름이면 남은 요소수를 다 쓰게 될 것"이라며 "정부는 즉각 대책을 마련하라"고 강조했다.

