영산강청, 정부합동으로 요소수 매점매석 단속

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 영산강유역환경청(청장 류연기)이 경유차 요소수의 불법 유통 점검에 나섰다.

영산강청은 관련 법령이 시행된 후 정부 합동으로 시장 교란행위를 막고, 불법 요소수 제품의 공급 및 판매행위를 차단하기 위해 철저히 단속에 나섰다고 9일 밝혔다.

합동단속반은 요소수 제조기준 적합 여부 등을 담당하는 영산강청, 요소수 가격의 담합 여부를 담당하는 광주공정거래위원회, 요소수의 입고·재고·출고 현황 또는 매입·판매처를 확인할 수 있는 광주국세청 등으로 구성됐다.

단속 인력은 총 4개조 15명을 포함해 경찰청 공무원들이 참여해 현장 조사과정에서 적발된 위법사항을 즉각 수사할 방침이다.

영산강청은 요소수 제조업체, 중간유통사, 주유소 등 단속 대상 업체가 약 100곳 이상으로 추정하고 있다.

특히, 요소수 제조·수입업체를 상대로 해서 그 판매처인 ‘중간 유통업체’를 파악한 이후, 중간 유통망에서부터 최종적인 판매처(주유소, 마트, 인터넷 등)까지 이어지는 연결고리를 추적해 매점매석 행위 의심업체를 집중 단속할 계획이며,

국민들이 의심 사업장들을 신고할 경우, 피신고 업체의 수입량·입고량·재고량, 요소수 판매량·재고량, 판매처, 판매가격 및 가격 담합 여부를 적극 확인하여 현장 단속할 예정이다.

영산강청은 신고 접수처도 운영 중으로 시민에게 적극 제보를 당부했다.

연기 영산강청장은 “요소수 제조업체, 유통 및 판매업체는 요소수의 안정적인 유통을 위해 노력해 달라”며 “국민 여러분도 다소 불편하시더라도 요소수가 안정적으로 수급될 때까지는 요소수 불법 유통·사재기 근절에 적극적인 관심과 동참을 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr