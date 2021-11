제2기 전주시 통합돌봄 민·관 협의체 ‘출범’

통합돌봄 사업 정책 제언, 민·관 협력 강화 방안 도출 수행

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 9일 융합형 통합돌봄 사업의 성공적인 추진을 위한 ‘제2기 전주시 지역사회 통합돌봄 민·관 협의체’ 발대식을 개최했다.

지난 2019년 제1기 민·관 협의체에 이어 두 번째 꾸려진 이번 민·관 협의체는 노인뿐만 아니라 장애인과 정신질환자까지 확대된 융합형 통합돌봄 사업 등 전주형 통합돌봄 사업의 독자모형을 완성하기 위한 취지로 재출발됐다.

민·관 협의체에는 김승수 전주시장과 변재관 통합돌봄 총괄자문관을 비롯해 △전주시 지역사회보장협의체 등 10개 복지·돌봄 분야 △전주시의사회 등 11개 보건·의료 분야 △전주시장애인단체총연합회 등 4개 장애·정신 분야 △LH전북지역본부와 전북대학교 사회복지학과 등 6개 학계·주거·사회연대 분야 △통합돌봄 자문위원 등 43개 기관 대표들이 포함됐다.

협의체 위원들은 분기별 1회 이상의 회의를 통해 통합돌봄 사업에 대한 정책 제언, 사업 추진방향 설정, 민·관 협력 강화 방안 도출 등의 역할을 수행해 나갈 예정이다.

한편 지역사회 통합돌봄 선도사업은 노화, 장애 등으로 돌봄이 필요한 주민이 평소 살던 집에서 건강하게 살아갈 수 있도록 방문형 의료, 요양, 일상 서비스 등을 제공하는 사회서비스 정책이다.

또한 △건강-의료 안전망 구축 △통합돌봄 서포터즈(노인일자리) △고독사 예방 안심앱 서비스 △스마트 돌봄 플랫폼 등 다양한 사업이 추진되고 있다.

