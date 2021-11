[특징주]하이트론 장초반 상한가

[아시아경제 박소연 기자] 하이트론 하이트론 019490 | 코스피 증권정보 현재가 4,785 전일대비 990 등락률 +26.09% 거래량 1,647,289 전일가 3,795 2021.11.09 10:25 장중(20분지연) 관련기사 친환경차 역대급 수출!! 영화테크 후속 수혜株 바로 올라갑니다!![기로의 상장사]하이트론씨스템즈, 의견 거절 이틀 전 기타법인 매도④[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일 close 이 강세다.

하이트론은 9일 오전 10시5분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 1135원(29.91%) 오른 4930원에 거래되고 있다.

하이트론은 보안장비 전문 업체로 카메라, 저장장치(DVR, NVR), 모니터, 컨트롤러 등 다양한 제품라인업을 보유하고 있다.

60여개 국가에 제품을 수출하며 총 매출의 50% 이상이 수출에서 나온다.

시가총액 361억원으로 코스피 1103위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr