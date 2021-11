[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 2021년 하반기 함평군 인재 양성기금 장학생으로 선발된 대학생 114명에게 장학금 2억2000만 원을 지급한다.

9일 전남 함평군에 따르면 지난 9월 3일부터 9월 17일까지 공고를 통해 접수한 신청자 128명을 대상으로 군 인재 양성 추진위원회의 엄격한 심사를 거쳐 수도권 대학생 27명, 비수도권 대학생 87명으로 모두 114명의 장학생을 최종 선발했다.

‘지역인재 분야’ 장학금은 올해 신설된 장학금으로 수도권 대학생의 경우 최대 300만 원, 비수도권 대학생에게 최대 250만 원을 지급하며, 상반기에 장학금 혜택을 받은 학생들도 추가로 지원받을 수 있다.

이상익 군수는 “함평 출신 대학생들이 등록금 걱정 없이 학업에 매진할 수 있도록 적극 지원하겠다“고 강조했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr