文대통령 "요소수 수급 안정화에 만전…국민들 지나친 불안감 갖지 마시길"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 최근 품귀 사태를 빚고 있는 요소수와 관련해 정부가 수급 안정화에 만전을 기하고 있며 국민들이 지나친 불안감을 갖지 말 것을 당부했다.

문 대통령은 9일 오전 청와대에서 화상으로 국무회의를 주재하고 "급한 것은 공공부문 여유분을 우선 활용하고 긴급수급 조정 조치 등으로 수급 안정화에 만전을 기할 것"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "정부가 수입 지체를 조기에 해결하려는 노력과 함께 수입 대체선의 발굴에도 최선을 다하고 있으니 국민들께서는 지나친 불안감을 갖지 마시기를 당부 바란다"며 정부가 외교 역량을 총동원해 해외 물량 확보에 총력을 기울이고 있다고 강조했다.

이번 요소수 사태는 중국발 '공급망 불안'이 불러온 사태다. 문 대통령은 앞으로도 공급망 불안이 또 찾아올 수 있다며 요소수 뿐 아니라 원자재 수급 문제를 관리할 체계 구축에도 힘써 달라고 당부했다. 문 대통령은 "차제에 글로벌 공급망 변화에 따른 원자재 수급 문제를 보다 광범위하게 점검할 필요가 있다"며 "특정국가의 수입 의존도가 과도하게 높은 품목에 대해서는 사전조사를 철저히 하고 면밀한 관리체계를 구축해주기 바란다"고 말했다.

이어 "지금까지 첨단기술 영역 중심의 전략물자에 대해 관심을 기울였으나, 생활과 밀접하게 관련된 품목까지 관리범위를 넓혀 수출 다변화와 기술 자리 국내생산 등 다양한 대책을 강구해 주기 바란다"고 덧붙였다.

글로벌 인플레이션 기조 속 물가 목표 사수를 강조하기도 했다. 문 대통령은 "글로벌 에너지 가격 상승과 공급 병목현상 등으로 인한 물가 불안 요인에 대한 대비도 철저히 해주기 바란다"며 "우리는 올해 2% 초반대에서 물가를 안정적으로 관리한다는 목표를 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이와 관련해 "공공요금 동결, 농축수산물 공급 확대에 이어 이번 주부터는 유류세를 20% 인하한다"며 "며물가안정이 민생안정의 첫걸음이라는 마음가짐으로 모든 부처가 할 수 있는 모든 노력을 다해주기 바란다"고 밝혔다.

이달 초부터 시작된 '단계적 일상회복'을 위한 상황관리에 힘써줄 것도 당부했다. 문 대통령은 "일상회복을 시작했다가 다시 어려움을 겪는 나라들이 많지만, 우리는 뒷걸음질치는 일 없이 완전한 일상회복으로 나아갈 수 있도록 정부가 상황관리에 최선을 다하겠다"며 "성숙한 공동체 의식으로 힘을 모은다면 일상회복에서도 성공적 모델을 만들어내고 K-방역을 완성할 수 있을 것"이라고 강조했다.

유럽 순방에서 '국격 상승'을 실감했다고 밝히기도 했다. 문 대통령은 "7박 9일간의 유럽 순방은 숨가쁜 일정이었지만 성과가 적지 않았다. 한층 격상된 한국의 위상을 실감했고, 한반도 평화에 대한 국제사회의 지지도 거듭 확인했다"며 "유럽에서 가장 역동적으로 성장하고 있고 한국의 최대 투자처로 부상한 헝가리, 체코, 슬로바키아, 폴란드 등 '비세그라드 그룹'과는 과학 기술, 에너지, 인프라까지 경제협력의 폭을 크게 넓혔다"고 전했다.

이어 "우리는 어느덧 세계가 인정하고 부러워하는 나라가 되었다"며 "정부는 국격 상승이 국민의 삶의 질 향상으로 이어지도록 더욱 매진하겠다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr