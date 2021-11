[아시아경제 조현의 기자] 가상화폐 시장 시가총액 1위인 비트코인이 9일(현지시간) 6만7000만 달러를 돌파했다. 지난달 20일 6만6924.38 달러를 기록한 지 20일 만에 다시 최고가를 경신한 것이다.

가상화폐 정보사이트 코인데스크에 따르면 비트코인은 이날 오전 8시10분께 6만7000달러를 돌파했다. 이날 한때 6만7777달러를 웃돈 뒤 9시35분 현재 6만7500 달러선에서 거래되고 있다.

가상화폐 시장 시가총액 2위인 이더리움도 이날 오전 2시30분께 4794.87달러까지 기록하며 사상 최고가 기록을 다시 썼다.

