'카뱅' 주가 추락에…홍콩 PE, 지분 담보로 3400억 先회수

홍콩계 사모펀드 운용사(PE)인 앵커에쿼티파트너스(앵커PE)가 펀드를 통해 보유하고 있는 카카오뱅크 지분을 담보로 3400억원의 자금을 조달했다. 카카오뱅크 주가가 기업공개(IPO) 시초가 수준으로 추락하면서 투자 1년 만에 일부 자금 회수(자본 재조정)에 나선 것으로 풀이된다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IPB Ltd.는 한국투자증권 주관으로 3400억원 규모의 주식담보부대출(주담대)을 받았다. 담보로 제공된 주식은 카카오뱅크 보통주 지분 2.24%다. 8일 종가 기준 카카오뱅크의 시가총액은 26조4155억원으로, 담보 지분의 가치는 6340억원 규모다.

주관사인 한국투자증권은 상환·담보권 우선순위에 따라 선순위 3100억원과 후순위 300억원으로 나눠 대주단을 모집했다. 대출 만기는 3년으로 원금은 만기 일시 상환 조건이다. 하지만 대출 만기 전이라도 담보 주식을 매각하거나 배당을 받으면 해당 금액만큼 차입금을 우선 상환해야 한다.

IPB Ltd.는 앵커PE가 카카오뱅크 상장 전 지분투자(Pre-IPO)를 위해 지중해 섬나라 몰타에 설립한 법인이다. 몰타는 룩셈부르크, 네덜란드 등과 함께 유럽 대표 조세피난처로 알려져 있다. 당시 IPB Ltd.는 주당 2만3500원에 총 2500억원을 투자했다.

이번 주담대는 카카오뱅크 주가 추락으로 선제적인 자금 회수 필요성이 커졌기 때문으로 분석된다. 카카오뱅크 주가는 지난 8월 상장 후 9만원 대까지 올랐다가 일부 기관투자가들의 보호예수(록업) 해제 물량이 출회 등의 이유로 상장 시초가 아래인 5만2000원까지 떨어진 바 있다. 주가 추락에도 불구하고 앵커PE가 보유한 지분 가치는 투자액의 2배 이상으로 평가된다.

IB업계 관계자는 "앵커PE가 주담대로 중간 회수한 금액만 해도 투자 1년 만에 36%의 확정 수익률을 거둔 것"이라며 "향후 지분 엑시트(Exit) 과정에서 더 높은 수익률을 달성할 것"이라고 내다봤다. 이 관계자는 "하지만 향후 록업 해제를 앞두고 지분 매각 신호로 해석되면서 주가에 부담으로 작용하고 있다"고 말했다.

한편 앵커PE가 보유한 지분에 대한 록업은 상장 후 6개월이 지난 시점인 내년 2월에 해제된다.

