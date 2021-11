NH농협銀, 종합자산관리서비스 'NH자산+' 100만명 가입

[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 개인종합자산관리 서비스 ‘NH자산+’의 가입고객 100만명 달성을 기념하는 고객 초청 행사를 실시했다고 9일 밝혔다.

전날 농협은행 본사에서 열린 행사에서는 ‘NH자산+’ 100만번째 가입 고객과 99만9999번째 고객이 참석했다. 농협은행은 100만번째 가입 고객에게 농촌사랑상품권 300만원, 99만9999번째 고객에게 농촌사랑상품권 100만원과 감사패를 전달했다.

‘NH자산+’는 은행권 최대 수준인 118개 기관의 자산을 수집해 자산과 부채, 부동산 등 실물자산, 연금, 현금영수증 등의 정보를 통합 조회, 관리할 수 있는 개인종합자산관리 서비스로, 출시 10개월 만에 가입고객 100만명을 달성하는 등 큰 인기를 얻고 있다.

행사에 참석한 권준학 은행장은 "고객이 언제 어디서나 간편하게 이용할 수 있는 고객 중심의 개인종합자산관리 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr