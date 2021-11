[부고]소재광(전 신한지주 부사장·신한카드 부사장)씨 장인상

▲장지원(전 조선일보 편집국 국장대우·스포츠조선 이사)씨 별세, 김유희씨 남편상, 장윤선·윤경·윤영·윤석씨 부친상, 소재광(전 신한지주 부사장·신한카드 부사장)·차동준(미디어브로 대표)·정성훈(성도이엔지 부장)씨 장인상 = 9일, 삼성서울병원 장례식장 12호실, 발인 10일 오전 10시, 장지 용인공원 묘지

