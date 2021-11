채선당, 수제 버거 시장 진출

[아시아경제 문혜원 기자]채선당이 수제버거 전문 브랜드 ‘메이크 버거&샌드위치’ 사업을 시작했다고 9일 밝혔다.

메이크 버거&샌드위치는 채선당의 운영 노하우를 바탕으로 직접 만든 햄버거 전용 번(빵)과 버거 특제소스에 리얼 소고기패티 등을 사용하는 것이 특징이다. 오랜 연구를 통해 개발한 ‘메이크 버거&샌드위치’는 주문과 동시에 조리해 주요 식재료의 맛을 극대화시키고, 수제버거의 맛과 정통성을 살렸다.

특히 버거 특제 소스는 고기향과 절묘하게 어울려 정통 수제버거의 식감과 맛을 그대로 살리면서 풍미까지 더한다. 햄버거마다 각기 다른 맛을 느낄 수 있도록 종류에 따라 다른 주요 재료의 특징에 맞춰 특제 소스에도 변주를 줬다.

풍성하게 넣은 재료와 비법 소스로 신선한 맛을 극대화한 샌드위치는 당일 조리, 당일 판매 원칙을 지켜 믿고 먹을 수 있다. 이 외에도 채선당 샤브샤브를 통해 신선한 야채의 품질을 인정받아온 채선당의 자체 콜드체인시스템으로 공수한 식자재를 사용해 자연 그대로의 건강함을 즐길 수 있는 것이 장점이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr