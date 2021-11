우원식 "이재명 절대 감옥 갈 일 없다…윤석열은 수사만 7~8건"

"윤석열 둘러싼 수사 7~8건이나 돼"

'정치쇼' 비판에는 "진정성 가지고 이야기하면 된다"

[아시아경제 박현주 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 "선거에서 진 한 사람은 감옥에 가야 한다"라고 말한 것을 두고, 우원식 더불어민주당 공동선대위원장이 "이재명 민주당 대선후보는 절대 감옥 갈 일 없다"고 말했다.

앞서 국민의힘 대선 경선에서 패배한 홍 의원은 8일 오전 캠프 해단식에서 "검찰이, 수사기관이 결정하는 대선이 돼 버렸다"며 수사결과에 따라 대선 승자가 갈릴 것이라고 전망했다.

이를 두고 우 선대위원장은 8일 MBC라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 "(이 후보는) 검찰과 경찰이 수사를 해왔고 3개월 동안 아무것도 안 나왔다는 건 실제로 뭐가 없다는 것"이라며 "윤 후보는 본인이 공수처에서 수사받는 게 3~4건, 부인과 장모 관련해 조사받는 게 3건이니까 총 7~8건이다. 그쪽은 어떨지 모르겠다. 지켜봐야 될 일"이라고 했다.

그러면서 우 선대위원장은 이 후보와 윤 후보의 대선을 "미래와 과거의 한판 대결"이라고 일컬었다. 그는 "윤 후보는 검사였는데, 검사는 기본적으로 수사 기조 재판하는 과거재단형"이라며 "지금도 '반문(反文)', '응징' 이런 걸 이야기하고 있다. 그건 검사형 태도"라고 주장했다.

이날 이 후보가 윤 후보에게 1대 1 회동을 제안한 것에 대해선 "국민들께선 내 삶을 바꿔줄 사람이 누구인지 더 나은 미래를 만들 세력이 누구인지 판단하고 싶어한다"며 "후보자가 가진 철학, 가치, 비전, 정책, 실력, 성과 이런 것들 비교하고 논쟁하는 그런 장이 필요하다, 이렇게 생각해서 한 번 만나보자 이런 의미"라고 설명했다.

"느닷없이 '정치쇼' 하듯이 만날 건 아닌 것 같다"는 김기현 국민의힘 원내대표 발언에 대해 우 위원장은 "정치쇼 하지 말고 진정성 가지고 이야기하면 된다"면서 "서로 비방하지 말고 정책 중심으로 해서 국민의 삶을 어떻게 개선할 건지, 더 나은 미래를 어떻게 만들 것인지 토론하자는데 왜 그걸 쇼라고 하나"라고 맞받아쳤다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr