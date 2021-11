전국 곳곳 눈·비, 강풍까지…"출근길 따뜻하게 입으세요"

일부 수도권, 강원 영서는 눈·비 섞여 내려

출근길 교통 안전, 등산객 안전사고 유의해야

전국 아침 최저 5도 내외, 강풍에 체감온도 더 낮아져

[아시아경제 한진주 기자] 화요일인 9일은 전국이 대체로 흐리고 중부지방과 곳곳에 비가 내린다.

기상청에 따르면 이날 수도권을 비롯한 중부지방·전라권·경북 지역과 제주도에 가끔 비가 오는 곳이 있다. 오전 7시 현재 일부 수도권과 강원 영서지역에서는 비와 눈이 섞여 내리고 있다.

기상청은 "비와 눈은 낮 동안에 기온이 오르면서 대부분 비로 내리겠으나, 산지를 중심으로 비 또는 눈이 내려 쌓이는 곳도 있겠으니 산간도로를 운행하는 차량들은 유의해야 한다"고 말했다.

기온이 낮은 강원내륙·산지와 경북북동산지에는 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠고, 남부내륙 높은 산지에서도 비나 눈이 내린다.

예상 강수량은 ▲중부지방(강원영동 제외), 전북, 울릉도.독도, 경북북부내륙 5~20mm ▲전남권 서부, 제주도 5mm 내외다. 10일까지 강원 산지에는 3~10cm, 강원내륙과 경북북동산지, 제주도산지는 1~5cm 가량 눈이 쌓이겠다.

전국 대부분 지역의 아침기온이 5도 이하, 경기북부와 강원내륙·산지는 0도 이하로 낮아지겠다.

오전 7시 현재 기온은 서울 3,9도, 춘천 2.8도, 수원 3.7도, 인천 4.2도, 청주 6.4도, 대전 6.2도, 대구 7.4도, 울산 4.3도, 전주 7.0도, 광주 8.2도, 창원 5.1도, 부산 7.4도 등이다.

바람도 강하게 불어 체감온도가 낮아지면서 당분간 추운 날씨가 이어진다. 낮 최고기온은 8~14도다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준이다.

기상청은 "추위로 면역력이 약한 노약자는 가급적 야외활동을 자제하고 선별진료소 종사자 등 야외 업무 종사자는 난방기 사용에 각별히 유의해야 한다"며 "작은 불씨가 큰 화재로 이어질 수 있으니 화재가 발생하지 않도록 주의해달라"고 당부했다.

산지를 중심으로 밤사이 기온이 영하로 떨어지면서 내린 비나 눈이 얼어 도로나 터널 입.출구, 고갯길 등을 중심으로 빙판길이 나타나는 곳이 있어 차량 운행 때 추돌사고 피해가 없도록 유의해야 한다.

강원산지는 바람이 35~60km/h(10~16m/s)로 매우 강하게 불어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다. 모레까지 서해안, 강원영동, 제주는 바람이 20~45km/h(6~13m/s)로 강하게 불겠다.

동해앞바다와 남해앞바다를 제외한 전해상에 풍랑특보가 발효돼 바람이 매우 강하게 불고 물결이 2~5m로 매우 높게 일겠다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr