경기도, 道 무형문화재 68종 공개…하남서 12~14일

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도 무형문화재 68종을 공개한다.

경기도는 오는 12일부터 14일까지 하남문화예술회관 대극장에서 경기도무형문화재 68종목을 공개하는 '2021 경기도 인간문화재 대축제'를 개최한다고 9일 밝혔다.

도와 하남시가 공동 주최하고 사단법인 경기무형문화재총연합회가 주관하는 이번 행사는 '천년의 숨결, 명인열전'을 주제로 공연기술, 음악ㆍ무용ㆍ놀이 등 무형문화재를 공연과 전시로 나눠 선보인다.

행사기간 공개되는 68종의 무형문화재는 사기장(청화백자), 방자 유기장 등 기능분야 40종과 경기소리(휘몰이잡기), 시흥군자봉성황제 등 예능분야 28종이다.

도는 유튜브를 통해 행사를 중계한다.

김진기 도 문화체육관광국장은 "경기도 인간문화재 대축제는 예술적 감흥과 기술적 전통성을 계승시키고 전승하는 행사로 과거와 현재를 이어주는 역사의 고리이자 미래를 열어주는 자산"이라며 "자랑스러운 무형유산을 전수ㆍ보존하는 법고창신의 축제가 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

기타 행사 관련 주요 내용은 경기무형문화재총연합회 홈페이지를 참고하면 된다.

