헝다 계열사, 8249만달러 달러와 채권 이자 지급 못해

[아시아경제 나주석 기자] 유동성 위기에 처한 중국의 부동산 업체 헝다의 계열사가 8249만달러(약 976억원)(약 976억원)의 달러화 채권 이자를 지급하지 못한 것으로 알려졌다.

주요 외신은 8일 소식통을 인용해 헝다 계열사인 징청이 6일까지 2건의 달러채 이자를 지급하지 못했다고 전했다. 징청은 30일간의 유예받은 것으로 알려졌다.

앞서 헝다 역시도 지난달 23일과 29일 유예기간 만료일을 앞두고 직전에서야 달러채 이자를 겨우 상환한 바 있다. 헝다가 예정된 지급기일 대신 유예기간 만료기일 직전에 이자를 지급하는 것은 자금 사정이 그만큼 원활하지 않음을 보여주는 증거로 시장에서는 받아들이고 있다.

앞으로 헝다를 둘러싼 상황이 녹록지 않다. 헝다는 오는 10일 디폴트 위기에 처했다. 지난달 11일 지급해야 했던 이자 1억4800만달러를 30일 유예기간이 만료되는 10일까지 지급해야 하기 때문이다.

