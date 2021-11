[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 최근 광주광역시 광산구 소촌동 코로나19 생활치료센터(광주소방학교 생활관)에서 화재 예방을 위한 긴급화재안전점검을 실시했다고 8일 밝혔다.

이번 점검은 ▲화재안전대책 자체적인 수립 여부 확인 ▲코로나19 방역에 따른 출입구, 비상구 폐쇄 및 잠금 행위 등 피난장애요인 여부 확인 ▲소방시설 관리실태 점검 등을 실시했다.

또 전기안전공사와 함께 전기배선 상태 확인 및 배선용 차단기 정격전류 적정여부 등도 점검했다.

송성훈 서장은 “추워진 날씨로 난방용품 사용 증가가 예상되는 만큼 사전에 위험 요소를 제거하고 다양한 화재 예방 활동으로 코로나19 대응에 차질이 없도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

