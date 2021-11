고흥군, 2021년 보육교직원 한마음다짐 행사 가져

우수보육교직원 표창패 수여, 회계교육, 취미 및 체험 프로그램, 꾸러미 나눔 등

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 관내 20개소 어린이집 보육교직원 180여명이 참여한 가운데 2021년 고흥군 보육교직원 한마음대회를 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 보육교직원의 사기진작, 화합과 단결을 도모하기 위하여 마련되었으며 코로나19 확산 방지를 위해 방역수칙을 준수하여 ▲ 우수보육교직원 표창패 수여 ▲ 회계교육 ▲ 어린이집별 취미 및 체험 프로그램 활동 ▲ 꾸러미 나눔 행사 등으로 일정을 간소화해 진행했다.

지난 10월 22일 보육교직원 40여명이 참석한 기념행사에서 우수보육교직원 20명에게 표창패 수여와 회계교육을 실시하였으며, 보육교직원의 직무 스트레스 해소 및 소통과 화합을 위해 어린이집별로 취미 및 체험 프로그램 활동을 추진했다.

또한, 11월 4일부터 5일까지 2일간 고흥군 어린이집 연합회 주관으로 한부모, 다문화 등 미취학아동 240명에게 보육교직원들이 직접 마련한 “정성가득 사랑나눔 꾸러미”를 전달하는 나눔 행사를 진행했다.

기념행사에서 송귀근 고흥군수는 “집에서보다 어린이집에서 생활하는 시간이 더 많은 아이들에게 보육교직원의 역할이 매우 중요하며, 고흥의 꿈나무인 영유아들이 밝고, 바르고, 행복하게 성장할 수 있도록 많은 사랑과 관심을 당부드린다”고 말했다.

김기환 어린이집연합회 부회장은 “보육 발전을 위한 고흥군의 적극적인 관심과 지원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 보육 교직원·아이들 모두가 행복한 보육 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 고흥군은 2021년 신규 보육사업으로 ▲ 면단위 39인 이하 및 민간·가정 어린이집 운전원 인건비 지원(월 600천원) ▲ 어린이집 냉·난방비 지원(시설당 연 800천원) ▲ 유아반 담임교사 인건비 20% 추가 지원(월 585천원) 하고 있다.

