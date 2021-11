통일부, 북한 포사격경기 공개에 "동향 면밀 주시"

[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 북한군이 포병부대 포사격 경기 훈련을 진행한 사실을 공개한 것에 대해 “정부가 북한의 의도를 예단하기보다 관련 동향을 면밀히 주시해 나가겠다”고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 관련 질문과 관련, “북한은 그동안 포병부대 포사격 대항경기, 전투비행술 경기, 특수작전부대 강화 및 대상물 타격 경기대회 등 다양한 형태의 경기대회 형식의 군사훈련을 진행해왔다”며 이같이 답했다.

이 대변인은 “그동안 진행된 경기대화와 군사훈련의 경우 김정은 노동당 총비서가 참가한 경우가 많았지만 올해 진행된 군사훈련에 대해서는 김 총비서의 참관이 보도된 적은 없다”고 설명했다.

앞서 북한은 지난 6일 군 서열 1위인 박정천 노동당 정치국 상무위원 지도로 포병부대 포사격 경기 훈련을 진행한 사실을 조선중앙통신 등을 통해 공개한 바 있다. 당시 김 총비서가 직접 지도하지 않은 것으로 알려졌다.

한편 이 대변인은 남북 간 공동연락사무소 채널을 통한 정기통화 현황에 대해 “지난달 4일 재개통된 이후 오늘 현재까지 남북은 매일 오전 9시와 오후 5시에 개시·마감통화를 정상적으로 진행해오고 있다”고 설명했다.

