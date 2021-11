S펜 품은 '갤럭시 S22'… 이번엔 2월 언팩

내년 2월 언팩 통해 공개 전망

최상위 울트라 모델 S펜 내장

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시 S22' 시리즈가 내년 2월 언팩을 통해 공개될 것이라는 관측이 제기된다. 특히 S22 시리즈의 최상급 기종인 '갤럭시 S22 울트라' 모델에는 S펜이 내장될 것으로 예상돼 올해 '갤럭시 노트'의 부재에 실망한 팬들의 관심이 높아질 것으로 보인다.

8일 유명 IT팁스터(정보유출자) 존 프로서에 따르면 삼성전자는 내년 2월 8일 글로벌 언팩 행사를 통해 S22 시리즈를 공개하고, 같은 달 18일 정식 출시할 것으로 전망된다.

삼성전자가 지난 1월 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S21’ 시리즈를 선보인 이후 1년 만에 예년처럼 2월 출시로 선회한 것은 조기출시 효과가 신통치 않았기 때문인 것으로 풀이된다. 삼성전자는 지난 1월 애플의 첫 5G폰 ‘아이폰12’를 견제하기 위해 ‘갤럭시 S21’의 출고가를 100만원 이하로 낮추고 출시일도 한 달이나 앞당겼다. 그러나 S21은 현재까지 기대 이하의 성적을 거두고 있다. 지난 8월 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 S21 시리즈는 1월 출시 후 6개월간 1350만대가 판매됐다. 같은 기간 1700만대 팔린 ‘갤럭시 S20’ 시리즈보다 20%가량 적은 수준이다.

세계적인 반도체 부족이 지속되고 있다는 점도 S22의 조기 출시를 어렵게 하는 요인이다. 삼성전자와 애플 등 스마트폰 제조업체들은 글로벌 반도체 부족으로 인해 현재도 제품 공급이 쉽지 않아 인기 제품의 경우 여전히 배송이 지연되고 있는 상태다. 이런 상황에서 새로운 제품에까지 반도체를 충분히 공급하기는 쉽지 않을 것으로 보인다.

또한 올 하반기 출시한 3세대 폴더블폰 ‘갤럭시 Z폴드3’·‘갤럭시 Z플립3’가 호평을 받으며 흥행을 이어가고 있는 점도 S22의 출시를 서두르지 않을 수 있는 배경으로 작용하고 있다. 삼성전자는 지난달 폴더블폰의 흥행을 이어가기 위해 ‘Z플립3 비스포크 에디션’을 선보이기도 했다. 비스포크 에디션은 소비자가 직접 프레임과 전·후면 패널 색상을 선택할 수 있는 제품이다.

존 프로서는 출시 일정과 더불어 S22 실물로 추정되는 사진도 함께 공개했다. 공개된 사진에서 가장 눈에 띄는 부분은 S22 울트라 모델에 S펜을 기기 안에 보관할 수 있는 슬롯(수납공간)이 같이 마련된다는 점이다.

‘갤럭시 노트’ 시리즈는 대화면과 필기가 가능한 S펜 내장 콘셉트로 2011년 첫 출시 이후 지난 10여년간 큰 인기를 끌었다. 하지만 스마트폰의 대화면이 보편화되고, 노트 외 S펜 호환 기종들이 등장하면서 단종설이 불거졌고, 올해는 신제품도 출시되지 않으며 업계에선 단종이 기정사실화되던 분위기였다. 이런 상황에서 S22 울트라 모델이 노트 시리즈의 특징을 적극 차용한 모습으로 출시된다면 노트 시리즈의 부재에 실망했던 소비자 수요까지 적극 흡수할 수 있을 것으로 관측된다.

한편 준프리미엄급 스마트폰 ‘갤럭시 S21 팬에디션(FE)’이 S22 출시 전 징검다리 역할을 맡을 것으로 보인다. S21 FE는 내년 1월 4일 공개되고, 같은 달 11일 정식 출시될 것으로 예상되고 있다.

구은모 기자