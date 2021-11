[특징주]대선 대진표 확정…윤석열 관련주 급등

[아시아경제 지연진 기자]내년 대통령 선거에서 여야 대진표가 확정되면서 각 당의 후보와 관련된 종목이 또 기승을 부리고 있다. 특히 지난 5일 국민의힘 대선후보로 확정된 윤석렬 전 검찰총장과 관련된 종목이 급등세를 보이고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 신원종합개발 신원종합개발 017000 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 2,780 등락률 +29.83% 거래량 4,082,115 전일가 9,320 2021.11.08 11:05 장중(20분지연) 관련기사 마지막 남은 윤석열 황금株 "ㅇㅇㅇ" 입수드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!신원종합개발, 494억 규모 남산체육관 리모델링 공사 수주 close 은 이날 오전 9시54분부터 코스닥 시장에서 전일대비 29.83% 뛴 1만2100원에 거래되고 있다. 이 회사는 민간 아파트 사업을 비롯해 건축과 주택, 토목 분야를 아우는 종합건설업체다. 여야 모두 주택공급 확대를 부동산 공약으로 내세우고 있는데다, 이 회사의 우진호 회장과 장용석 사외이사가 윤 후보와 같은 서울대 동문이라는 사실이 부각되며 관련주로 부각되며 주가가 급등한 것으로 보인다.

윤 후보는 대통령 임기 5년 동안 수도권에 130만호 이상, 전국적으로 총 250만호 이상의 주택을 공급하겠다고 공약했다. 또한 재건축·재개발이 원활히 이뤄질 수 있도록 제도를 개선하겠다고 밝혔다.

이날 건축자재 제조사 제일테크노스 제일테크노스 038010 | 코스닥 증권정보 현재가 7,130 전일대비 1,640 등락률 +29.87% 거래량 845,714 전일가 5,490 2021.11.08 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]윤석열 후보확정에 제일테크노스 상한가 제일테크노스, 에이치에스건설 등과 102억 규모 공사 계약모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 도 전거래일보다 29.87% 오른 7130원에 거래 중이다. 이 회사도 박정식 사외이사가 윤 후보와 대학동문이라며 관련주로 분류됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr