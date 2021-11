경기도, 요소수 긴급대책회의…오병권 권한대행 "지자체 차원 대책"주문

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 정부의 '요소수' 매점매석 단속에 도 인력을 적극 지원하기로 했다. 또 경기도와 시ㆍ군, 공공기관을 중심으로 경유 차량 사용을 자제하는 등 요소수 부족 위기 극복을 위한 긴급 대응책을 마련, 시행키로 했다.

오병권 경기도지사 권한대행은 8일 도내 31개 시ㆍ군 부단체장과 요소수 관련 긴급 상황점검 영상회의를 갖고 현 시장 현황과 대응 방안 등을 논의했다.

오 권한대행은 이 자리에서 "이대로 사태가 장기화되면 도민 생활과 밀접한 버스 등 대중교통은 물론 물류 소방차ㆍ구급차 등의 긴급 자동차 운행 차질까지 우려되는 상황"이라며 "관계부처가 대책 마련에 나선 만큼 중앙 정부 정책에 적극 협력하면서 지자체 차원에서 할 수 있는 조치들을 고민하고 실행해 달라"고 당부했다.

도는 이에 따라 정부 부처 합동으로 추진 중인 매점매석 집중 단속에 적극 협조할 계획이다.

이와 함께 대기질 모니터링을 강화하고, 도와 31개 시ㆍ군, 공공기관에는 필수 경유차량을 제외하고 사용을 자제하도록 요청하는 방안도 검토 중이다.

특히 요소수 부족사태가 장기화 될 경우 버스 등 대중교통 운행에 차질이 있을 것으로 보고 버스와 택시 등의 운행상황을 모니터링 중이다.

운행차질이 발생할 경우 발생 지역과 노선을 대상으로 비상 수송대책 수립 계획도 고려 중이다. 요소수를 사용하는 도내 경유 차량은 자가용 41만5654대, 버스(시내ㆍ시외ㆍ마을) 7273대, 택시와 렌터카 245대, 화물차 12만8893대 등이다.

도는 요소수 부족으로 어려움을 겪는 기업을 위해 단기 공급물량 확대를 위한 관련 기업 인력 충원을 비롯해 기업의 애로사항 등을 파악해 정부에 건의하는 방안도 검토하고 있다.

한편, 요소수는 석탄에서 암모니아를 추출한 뒤 여기서 나오는 요소에 물을 타서 만든다. 국내 대부분의 업체들은 중국에서 요소수를 들여와 판매하고 있다.

하지만 최근 중국이 호주와의 갈등 등으로 석탄 수입이 준 데다, 탄소중립 등을 이유로 석탄채굴 규제를 강화하면서 석탄 이용량이 급감해 요소수 생산도 크게 감소, 국내 수입량이 급감하고 있다.

요소수는 경유(디젤)차량의 매연 핵심인 질소산화물을 질소와 산소로 분리하는 촉매로 많이 사용된다. 또 시멘트 등 탄소를 다량 배출하는 사업장의 탄소배출 저감에도 쓰인다. 아울러 비료공장의 비료 원료로 사용되는 등 수요처가 다양하다.

