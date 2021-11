KAI, 이라크와 T-50IQ 후속운영지원 계약…"3억6000만달러 규모"

[아시아경제 이동우 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 이라크 국방부와 T-50IQ 후속운영지원 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. KAI가 해외고객을 대상으로 후속운영지원 사업 계약을 체결한 건 이번이 처음이다.

KAI는 이번 계약으로 이라크 공군이 운영하고 있는 T-50IQ의 정비와 군수지원, 군수품 관리 프로그램을 제공하며 신규 조종사와 정비사 양성을 위한 교육훈련을 지원한다고 설명했다. 계약기간은 계약발효 후 3년이며, 3억6000달러 규모다.

KAI는 지난 2013년 12월에 이라크와 T-50IQ 24대 수출 계약을 체결하고 항공기 납품을 완료했다. KAI는 "그동안 항공기 수출 위주였던 사업이 고부가가치 서비스 분야로 확대되는 계기가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

후속운영시장은 항공기 플랫폼 개발에 성공한 국가나 업체의 고유 영역으로 장기적이고 안정적인 수익 창출이 가능하다. KAI는 해외 고객들의 요구에 발맞춰 FA-50의 항속거리와 무장 확장을 위한 성능개량을 진행 중이며 차기 기본훈련기, 유무인 복합체계 등 미래 신개념 항공기를 선보이며 항공기 성능향상 노력을 지속하고 있다.

이봉근 KAI 수출혁신센터장 상무는 “KAI의 후속지원 역량은 한국 공군과 해외 수출국에서 높게 평가받고 있다”며 “완벽한 서비스로 가동률 향상을 통한 고객 만족도 제고는 물론 항공기 수출 마케팅의 핵심요소로 키워 갈 것”이라고 말했다.

