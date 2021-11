한국언론미디어그룹 주관 의정대상 '최우수' 선정

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김태영·김영선 광주광역시 서구의회 의원이 한국언론미디어그룹이 주관한 대한민국 의정대상에서 최우수 의원에 선정됐다.

김태영 의원은 지역민들을 위한 조례 발의를 통해 시책 추진에 제도적 장치를 마련해 살기 좋은 지역사회를 구현, 주민들의 권익향상과 복리증진을 위해 노력한 공로가 인정됐다.

김영선 의원은 구민과 소통하는 현장중심의 지역현안 해결과 구민의 삶의 질 향상을 위해 적극적인 의정활동을 펼쳐왔으며 지역 특성에 맞는 주민밀착형 의정활동을 한 점이 호평 받았다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr