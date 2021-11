광주 북부소방서 '코로나19 생활치료센터' 화재점검

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 5일 관내 코로나19 생활치료센터인 중소벤처기업진흥공단 호남연수원 후생동에 대한 화재 안전 긴급점검을 실시했다고 7일 밝혔다.

이번 점검은 겨울철을 앞두고 전기난로, 온열매트 등 전기발열제품 사용이 급증할 것으로 예상됨에 따라 코로나19 생활치료센터의 화재안전 예방을 위해 마련됐으며, 전기안전공사와 합동으로 진행했다.

주요 점검 내용은 ▲소화시설·경보시설 작동여부 ▲비상구·피난시설 유사시 활용가능 여부 ▲화재안전대책 자체 수립여부 확인 등이며,

시설 내부 현장점검에 참여하는 인원은 모두 ‘레벨 D’보호구 세트 착용 등 코로나19 방역수칙을 철저히 준수한 후 점검을 실시했다.

강왕구 예방안전과장은 "생활치료센터 입소자들이 화재로부터 안전하게 생활할 수 있도록 화재위험요소 사전 제거 등 화재예방에 최선을 다하겠다"고 전했다.

