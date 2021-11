이재명 "요소수 문제, 특사단 파견해서라도 대책 강구해야"

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 요소수 공급 부족 문제와 관련해 "특사단을 파견하는 방법 등을 동원해서라도 최대치의 대책을 강구하는 게 좋겠다"고 말했다.

이 후보는 7일 오후 국회에서 열린 민주당 요소수 관련 긴급점검회의에서 "공급이 근본적으로 왜곡되면서 생기는 문제 같다"며 이같이 밝혔다.

이 후보는 "앞으로 요소수 문제를 넘어서 수입선이 이렇게 독점이 되거나 다변화되지 못하는 영역에서 여러 문제가 발생할 수 있다"며 "이번에 이 문제를 계기 삼아 우리가 수입선 다변화나 국내에서 최소한의 생산 기반을 확보하는 문제까지 고민하는 좋은 기회가 되길 바란다"고 설명했다.

그는 또 "각국에 공급이 가능한 라인을 (확보해야 한다)"며 "송영길 대표도 (수입선) 다변화를 위해 많은 노력을 기울이는 것으로 들었다"고 얘기했다.

그러면서 이 후보는 "대안을 만들어내고 집행하는 과정에서 속도가 매우 중요하다"며 "현장성 매우 중요하다는 점도 각별히 감안해 주십사 한다"고 말했다.

