한은 "아세안 5개국 생산 차질, 물가 상승 압력 키운다"

[아시아경제 장세희 기자]코로나19 확산으로 일부 아시아 국가의 제조업 생산량이 줄어든 영향으로 한국이 중국, 일본 등 다른 국가보다 더 큰 타격을 받을 수 있다는 분석이 나왔다.

7일 한국은행 조사국 국제경제부는 '해외경제 포커스'를 통해 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀, 말레이시아 등 아세안 5개국의 3분기 제조업 생산량이 7%가량 줄었다고 가정할 때 한국의 연간 국내총생산(GDP)은 0.02∼0.06% 감소할 것으로 예상된다면서 이같이 밝혔다.

한은은 다만 "해당 품목의 재고가 전혀 없고, 이들 5개국 밖에서 대체 상품을 찾을 수 없다는 제한적인 가정에 기반하고 있어 실제 효과는 이를 하회할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

한은은 "부가가치 감소율을 기준으로 파급효과를 계산하면, 이들 5개국의 제조업 생산 차질이 한국에 끼치는 영향은 일본, 중국, 독일, 미국 등에 비해 더 큰 것으로 분석된다"면서 "한국의 제조업 비중과 무역의존도가 높기 때문"이라고 설명했다.

아세안 5개국에 대한 지난해 중간재 수출의존도는 한국이 17.8%로, 중국(15.8%), 일본(15.5%), 미국(4.5%), 유럽연합(2.9%)보다 높다.

한편 한은은 이어 "말레이시아를 제외한 이들 국가의 백신 접종률이 높지 않아 겨울철 코로나19가 재확산하면 생산 차질로 인한 부정적 영향이 확대할 수 있다"면서 "이는 전 세계적인 공급 병목 현상과 맞물려 물가 압력을 높이는 요인으로 작용할 수 있다"고 강조했다.

