광주경실련, 공로패 수여 등 '회원의 밤' 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경제정의실천시민연합은 최근 전일빌딩 245 다목적 강당에서 내외빈과 회원들을 초청하여 ‘2021 광주경실련 회원의 밤’ 행사를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 회원의 밤은 ‘사회정의와 경제정의의 실현, 그리고 땀 흘려 일하는 사람이 대접받는 사회 건설’을 위해 31년을 쉼 없이 달려 온 광주경실련이 회원들과 광주시민들께 감사의 마음을 전하고, 소통의 장을 갖기 위해 마련했다.

이번 행사에선 광주경실련 발전에 지대한 공헌을 한 이향숙 씨와 광주경실련 서재형 건축도시위원장에 대해 공로패 수여, 15년 이상 장기 회원에 대해 감사패를 수여했다,

또한 광주경실련 자문위원인 박홍근 건축사가 광주의 지속 가능한 도시를 위한 제언으로 ‘광주시 도시미래관 건립 제안과 총괄건축가 제도의 발전방안’에 대해 주제발표를 했다.

광주경실련은 앞으로도 ”지역사회의 경제정의와 사회정의를 위해 공정한 감시자와 정책적 대안제시자의 역할에 더욱 충실하겠다“고 밝혔다.

