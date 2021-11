삼성전자, '2021 삼성 주니어 SW 창작대회' 시상식 개최

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 '2021 삼성 주니어 SW 창작대회' 시상식을 열고 11개 팀에 상을 수여했다고 7일 밝혔다.

삼성 주니어 SW 창작대회는 전국 초·중·고등학생이 사회문제를 발견하고 소프트웨어(SW)를 활용해 문제를 해결하는 경진대회다. 2015년부터 개최된 이 대회는 삼성전자가 주최하고, 교육부·한국과학창의재단·소프트웨어 중심대학 협의회가 후원한다.

삼성전자는 지난해와 올해 코로나19 상황을 고려해 전 과정을 온라인으로 진행했다. 이번 대회에는 1584개팀에서 3490명이 참가해 144대 1의 경쟁률을 기록했다.

시상식은 전날 서울 서초구 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스와 온라인에서 동시 개최됐으며 최종 결선을 통과한 11팀(대상 1팀, 최우수상 3팀, 우수상 3팀, 장려상 3팀, 공감상 1팀)과 함께 학부모, 교사, 대학생·임직원 멘토 등 80여명이 참여했다.

올해는 '소프트웨어로 만드는 더 나은 미래'를 주제로 진행됐고 방역과 위생 등 코로나19 극복을 위한 아이디어, 학생들의 생활과 밀접한 교통안전과 스쿨존, 어르신과 장애인 지원, 온라인 수업 등 다양한 분야에서 아이디어들이 나왔다. 이번 대회는 본선에 진출한 60팀에게 삼성전자 SW 개발자 60명, SW를 전공중인 대학생 60명을 멘토로 지정, 1대1 멘토링을 실시했다.

심사위원장인 국민대 이민석 SW학부 교수(과학기술정보통신부 이노베이션 아카데미 학장)는 "이번 대회에 참가한 청소년들이 SW 실력뿐만 아니라 문제를 정의하고 해결하는 능력을 길렀다. 앞으로 더 크고 중요한 문제도 해결할 수 있는 인재로 성장하기 바란다"고 말했다. 삼성전자 경영지원실장 최윤호 사장은 "삼성전자는 앞으로 청소년 교육을 위한 CSR 활동을 내실있게 펼쳐가겠다"고 말했다.

삼성전자는 수상팀에게 총 1억5000만원 상당의 상금과 수상팀이 속한 학교에 노트북, 태블릿 등 IT 제품을 기부한다. 수상팀들은 또 삼성전자가 매년 개최하는 '삼성 소프트웨어 개발자 콘퍼런스'에 참가해 개발 경험을 발표하게 된다.

이번 대회는 대상 1팀, 초·중·고등학생 팀별 최우수·우수·장려상 각 각 1팀씩, 온라인 투표에서 가장 많은 표를 얻은 팀에게 수여하는 공감상 1팀 등 총 11팀에 상을 수여했다.

대상은 경기도 보평고등학교 2학년 이지현·윤예영·정헌재 학생 총 3명으로 구성된 다텍티브팀의 '데이터텍티브'가 수상했다. 이들은 학교 AI 동아리팀 소속이다. 데이터텍티브는 사회관계망서비스(SNS)에 사진을 업로드할 때 개인정보 노출 우려가 있는 부분을 자동으로 가려주는 애플리케이션(앱)이다. 이 앱은 최근 문제가 되는 개인정보 관련 분야에서 활용 가능성이 높다는 점과 대회가 진행되면서 계속 작품의 완성도가 올라가 심사위원들에게 높은 점수를 받았다.

데이터텍티브팀은 "개인정보 유출을 막아 보이스피싱, 도용 등의 피해를 해결하기 위해 이번 앱을 개발했다"며 "앞으로 사람들이 마음 편히 SNS를 사용할 수 있는 사회가 됐으면 좋겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

최우수상은 ▲ 서울 원목초 6학년 박사랑 학생의 상가 공용 화장실을 안심하고 사용할 수 있는 앱 ▲경기 운중중 2학년 김태훈 학생의 온라인상 폭언과 욕설을 중단시켜 주는 앱 ▲ 제주 한국국제학교 3학년 강태욱 학생의 디지털 소외 계층을 위한 음성 안내 키오스크가 차지했다.

세부 수상 결과와 작품에 대한 자세한 소개는 '삼성 주니어 SW 창작대회' 홈페이지에서 확인할 수 있다.

