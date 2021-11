금천구, 미래창의 과학교육 허브인 ‘금천사이언스큐브’ 개관

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 6일 오후 4시 미래창의 과학교육의 허브인 ‘금천사이언스큐브’ 개관식을 개최했다.

이날 개관식은 코로나19 확산 방지를 위해 최소 인원으로 진행됐다. 유성훈 금천구청장과 시·구의원, 학부모 등 20여 명이 자리해 금천구 과학플랫폼 구축을 기념했다.

또 시설을 관람하고 교육장비를 체험하는 시간도 가졌다.

금천사이언스큐브(금천형 과학관)는 한국과학창의재단 무한상상실 운영 서울거점기관인 무한상상스페이스를 리모델링해 지하1~지상4층 규모의 과학기술 교육공간으로 조성된 시설이다.

금천구는 금천사이언스큐브를 중심으로 지역의 자생적인 과학문화 생태계를 구축, 나아가 지역내 과학자원의 통합적 연계를 통한 체계적인 과학문화를 확산할 것으로 기대하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “금천사이언스큐브 개관은 첨단 미래기술의 흐름을 주도하는 과학도시 금천으로 발돋움하기 위한 플랫폼을 구축했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로 학생 뿐 아니라 구민의 과학문화 역량을 강화, 과학문화 정책을 종합적으로 추진해 과학도시 금천의 위상을 새롭게 정립하겠다”고 말했다.

