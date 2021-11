윤석열 "이재명, 혹시나 했더니 역시나…조국 수호 세력에 올라타"

[아시아경제 황수미 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 이재명 더불어민주당 후보를 향해 "조국 수호 세력에 공개적으로 올라탔다"고 비판했다.

6일 윤 후보는 자신의 페이스북을 통해 이날 이 후보가 '검언개혁 촛불행동연대 출범 특별대담'에 온라인으로 참여한다는 사실을 언급하며 이같이 말했다.

윤 후보는 "2년 전 조국 사태를 만들었던 세력들이 모여 '검언개혁 촛불집회'를 하는데, 놀랍게도 이 후보가 직접 참여한다"며 "혹시나 대장동 게이트 수사에서 이 후보를 봐주지 말고 제대로 하라는 촉구 집회인가 했는데 역시나 조국 수호 집회 시즌2"라고 했다.

이어 "조국 사태로 인해 대한민국 법치는 무너졌다"며 "민주당 정권은 입맛대로 움직이는 검찰로 개조해 살아있는 권력 수사를 멸종시키고 그분들만의 개혁을 완성했다"고 주장했다.

그러면서 이 후보를 향해 "말 잘 듣는 검찰로 만들었는데도 누구를 상대로, 어떤 검찰개혁을 더 하겠다는 것인가"라고 반문하며 "대장동 수사에서 어떻게든 이 후보를 구해주려 하는 검찰을 보면 더 망칠 것이 남아 있지도 않다"고 비판했다.

그러면서 그는 "저와 이 후보 중 민주주의와 법치주의를 사랑하는 국민들이 어떤 선택을 하실지 오늘로써 분명해졌다"고 했다.

한편 윤 후보는 이 후보의 '전 국민 재난지원금'에 대해서도 반대 뜻을 분명히 밝혔다. 그는 "코로나 피해는 영세소상공인들과 자영업자에 대한 피해를 보상하는 손실보상이라는 관점에서 접근해야 한다"며 "'몇 퍼센트를 전부 지급한다' 그런 식으로 접근해서는 안 된다"고 강조했다.

