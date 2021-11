카카오모빌리티, CEO 직속 상생협력자문위 신설 추진

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티가 서비스 파트너들과의 동반 성장 방안을 마련했다. 최고경영자(CEO) 직속 상생협력자문위원회 신설 등이 주요 골자다.

6일 국회 국토교통위원회 소속 송석준 국민의힘 의원이 카카오모빌리티로부터 제출받은 '플랫폼파트너 상생(안)'에 따르면 카카오모빌리티는 산업계, 학계 등 외부전문가로 구성된 가칭 상생협력자문위원회를 CEO 직속으로 설치할 방침이다.

자문위는 택시·대리기사 등 서비스 파트너들과 소통 창구 역할을 하면서 상생기금 조성·집행, 신규사업 진출 시 관련 산업에 대한 영향 분석 및 상생방안 마련 등 업무를 맡는다.

또 카카오T 가맹택시와 관련해선 이달 중 가맹점 협의체를 구성해 협의 진행 절차를 완료할 계획이다. 협의체 구성이 완료되면 가맹 사업 전반에 대한 가맹점 요구사항과 의견을 수렴해 개선안을 도출할 예정이다. 가맹점 부담 완화를 위해 유니폼, 기사 교육비 등 가맹 가입 초기 세팅에 필요한 부담금도 낮추기로 했다.

가맹 택시 '콜(승객 호출) 몰아주기' 의혹으로 공정거래위원회 조사 대상이 된 택시 배차 알고리즘의 경우 택시 4개 단체와 구성한 상생협의체에 가능한 범위 내 알고리즘 동작 원리와 투명화 계획을 설명할 예정이다. 다만 알고리즘 세부 공개는 영업비밀 보호와 악용 가능성 등을 고려해 어렵다는 입장이다.

이밖에 실시간 가격 검색 기능, 고객 현재위치 안내, 기사 이동상황 안내, 안심메시지 전송 기능 등 카카오T대리가 보유한 IT 핵심역량을 전화콜 업체에 공유하는 방안 등이 상생안에 포함됐다.

