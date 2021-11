'여야 대선후보' 향한 日의 상반된 시각… "대일강경 VS 이웃 규정"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선후보로 윤석열 전 검찰총장이 선출되자 일본 언론은 여야 후보의 일본에 대한 태도를 비교 분석했다.

일본 교도통신은 5일 윤 후보에 대해 "영토나 역사 문제에서는 '당당한 입장을 견지한다'고 하면서도 일본을 '자유민주주의와 시장경제의 가치를 공유하는 이웃'으로 규정했다"고 밝혔다.

이어 "그는 징용 문제나 위안부 문제, 안보, 경제, 무역 등을 '그랜드 바겐'(일괄타결)으로 타개해야 한다고 주장한다"고 보도했다.

반면 교토통신은 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대해 "과거 대일(對日) 비판 발언에서 강경파 이미지가 강하다"고 평가했다.

이어 "이 후보가 영토나 역사 문제에서는 '단호하게 대처한다'고 하는 한편 교류나 협력은 적극적으로 추진하는 '투 트랙 전략'을 취한다"며 "문재인 정권의 대일 외교 기본노선과 비슷하다"고 분석했다.

한편 또 다른 일본 언론인 NHK는 윤 후보의 이력에 초점을 맞췄다. NHK는 "윤 후보가 박근혜 전 대통령의 국정농단 사태를 철저하게 수사한 수완이 혁신계(진보)인 문재인 대통령으로부터 높이 평가받아 재작년에 서울중앙지검장에서 검찰총장으로 발탁됐다"고 보도했다.

그러면서 "(윤 후보가) 문 대통령의 측근이자 법무부 장관에 기용된 조국 씨를 둘러싼 의혹을 추궁해 사임으로 내모는 등의 행동을 한 결과 정권과의 대립이 깊어졌다"고 설명했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr