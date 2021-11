◇신임

▲ GlobalMarket본부 한현희 ▲ 투자금융본부 김주섭 ▲ 투자개발1본부 김정수 ▲ 연금1부문RM1본부 양희철 ▲ 연금1부문RM2본부 김병천 ▲ 연금본부 최종진 ▲ 연금2부문RM1본부 이정원 ▲ 연금2부문RM2본부 박상준 ▲ 멀티솔루션본부 박응식 ▲ 디지털Biz본부 장지현 ▲ 경영혁신본부 김도현(내정) ▲ 재무실 임용석(내정) ▲ 프로세스혁신본부 김영윤 ▲ 채권솔루션본부 장윤영 ▲ 구조화운용본부 David ▲ 파생Sales본부 원태준 ▲ EquitySales본부 이제헌 ▲ PBS본부 최선민 ▲ PI운용본부 권영배 ▲ 종합자산운용본부 함성민

◇전보

▲ 기업금융본부 박현주 ▲ Sage솔루션2본부 류희석 ▲ 고객케어본부 권오만 ▲ 정보보호본부 윤성범 ▲ 금융소비자보호본부 김기영 ▲ 경영지원본부 안병학 ▲ 감사본부 김수환(내정)

