"제니야, 데이트하자" 서울 한복판에 광고한 男… "스토커 수준"

[아시아경제 나예은 기자] 필리핀의 사업가이자 인플루언서인 한 남성이 서울 용산의 건물 옥상에 그룹 '블랙핑크' 제니에게 데이트 신청을 하는 광고를 게재했다.

크리스티안 알버트 가자는 지난달 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 서울 용산구의 한 빌딩에 게재된 광고판 사진을 올리며 "제니에게 어떻게 연락해야 할지 알 수 없어서 YG 본사에서 멀지 않은 대한민국 중심부에 광고를 올리게 됐다"고 밝혔다.

해당 광고판에는 "김제니 루비 제인, 당신은 나의 이상형입니다"라며 "나와 저녁 식사를 함께해 나를 가장 행복한 사람으로 만들어 주시겠어요?"라는 문구가 적혀 있다.

그는 전날(4일) 또 다른 게시물에서 "내 원래 계획은 제니에게 한국에서 집과 땅을 사주는 것이었다"며 "그러나 안타깝게도 지난달 13일 제니의 웹사이트를 통해 더 이상 나와 같은 열렬한 팬들로부터 선물을 받지 않을 것이라는 걸 알게 됐다. 그래서 나는 제니를 저녁 식사에 초대하는 광고를 올리기로 했다"고 말하기도 했다.

그는 페이스북에 자신은 제니의 '넘버원 팬'이라고 소개하고, 자신의 사진과 제니의 사진을 합성한 다수의 사진과 영상을 게재했다. 또 제니와 마주 보는 듯한 사진, 볼을 맞대고 있는 듯한 사진, 영상 통화하는 듯한 사진 등 다양한 사진과 영상을 올렸다.

이를 본 누리꾼들은 "스토커 수준이다", "저녁을 가족과 먹어라", "도가 지나친 것 같다", "제니를 이용하는 것 아니냐" 등의 부정적인 반응을 보였다.

한편 크리스티안 알버트 가자는 51만명의 팔로워를 보유한 페이스북 인플루언서이자 광고 마케팅 회사 전문경영인(CEO)로 알려져 있다. 알버트의 주장에 따르면 해당 광고에는 150만페소(한화 약 3500만원)이 들었다.

