[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 공동체지원단은 16일 경남 마을기업(예비)을 대상 '오프라인 판로개척 2차 교육'을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 교육은 고객 서비스 교육, 기업별 상품 컨설팅 등 오프라인 판매 및 제품경쟁력 강화와 관련된 주제로 진행된다.

공동체지원단은 지난달 28일에 1차 교육을 열고 1:1 상품 컨설팅을 통한 제품 개선사항, 유통을 위한 다양한 의견 청취, 고객 서비스를 통한 기업별 고객 분석, 서비스 응대 매뉴얼 시뮬레이션 등을 진행해 참여 기업들로부터 높은 만족도를 얻은 바 있다.

이번 교육은 12일까지 네이버 폼 혹은 전화로 신청을 받는다. 행사와 관련된 자세한 문의는 경남대 공동체지원단으로 연락하면 된다.

