인천공항공사, 지속가능성지수 1위 선정…12년 연속

[아시아경제 김흥순 기자] 인천국제공항공사가 5일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2021 대한민국 지속가능성 대회에서 지속가능성지수(KSI) 국토교통부문 1위 기업으로 선정됐다. 2010년부터 12년 연속 수상이다.

KSI는 국내 대표 48개 업종, 202개 기업의 지속가능성을 계량화한 지수로 한국표준협회와 KDI국제정책대학원에서 공동 개발했다. 소비자, 협력사, 지역사회 등 이해관계자 약 2만3000여명의 의견을 바탕으로 측정한다.

기업의 사회적 책임에 대한 국제표준인 ISO 26000을 기반으로 국내 최다 표본을 통해 도출되는 지수라는 점에서 국내 지속가능성 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 지표로 평가받는다.

인천공항공사는 ▲지역사회 지원 확대 ▲기업경영 투명성 강화 ▲소비자 불만 및 분쟁 해결 분야 등에서 높은 평가를 받았다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 선제적 방역망 구축을 통해 국가 방역의 최전선에서 감염병에 대응했고, 코로나19에 따른 적자 전환과 비상경영 상황 속에서도 약 2조원 규모(2020년 및 2021년 예측치)의 사용료 감면과 납부유예 조치, 인천공항형 일자리 지원 사업 추진, 지역 취약계층 대상 지역화폐, 지역 소상공인 안정화 자금 지원 등을 시행했다.

김경욱 인천공항공사 사장은 "코로나19로 인한 위기상황 속에서도 항공산업과 지역사회 상생발전을 위한 공사의 노력을 인정받아 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 끊임없는 혁신을 바탕으로 ESG 가치 확산에 앞장서 공기업의 사회적 책임을 충실히 이행해 나가겠다"고 말했다.

