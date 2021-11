부안 고병원성 AI 검출 주변농가 ‘전원 음성’

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 지난 3일 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인된 부안 고부천 인근의 반경 10㎞ 내 가금농가 65호에 대한 긴급 전수검사 결과, 모두 음성으로 판정됐다고 5일 밝혔다.

닭 49호, 오리 15호, 메추리 1호 등의 농장들은 시료채취일 기준으로 3주간 이동이 제한되고 있으며, 방역 당국에서 매일 전화를 통해 사육하는 닭?오리의 이상 유무를 확인하고 있다.

도 관계자는 “닭·오리 농가에서 조류인플루엔자 바이러스 오염 위험성이 높은 철새도래지·저수지·농경지 출입을 삼가고, 농장 주변 생석회 도포, 축사 출입시 장화 갈아신기·손소독, 축사 내·외부 매일 소독 등 차단방역을 실천해야 한다”며 “사육 가금에서 이상여부 확인시 즉시 방역당국으로 신고해달라”고 요청했다.

