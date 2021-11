무협, 복합소재 스타트업 경진대회 '스타트업 부스터' 시상식

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 프랑스 JEC그룹과 공동으로 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 복합소재 분야 선두 스타트업을 선발하는 '스타트업 부스터' 대회의 시상식을 개최했다고 5일 밝혔다.

이 대회는 세계 최대 복합소재 전시회인 'JEC World'가 2017년 시작한 스타트업 경진대회다. 지난 3일부터 열린 올해 대회에는 아시아-태평양 지역의 복합소재, 신소재, 첨단소재 등 분야의 스타트업, 중소기업, 연구소 등 26개사가 지원해 이 중 예선을 통과한 5개사가 결승무대에 올랐다.

'동남리얼라이즈'가 수상의 영예를 안았다. 동남리얼라이즈는 목재 부산물을 활용해 높은 내구성·내열성·내후성·충격강도를 자랑하는 바이오플라스틱 신소재를 개발했으며 환경 유해물이 없어 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 실현한다는 점에서 높은 평가를 받았다.

동남리얼라이즈에는 상금 3000유로와 내년 3월 프랑스 파리에서 열리는 스타트업 부스터 결승 무대 진출권이 주어졌다. 또 복합소재분야 글로벌 대기업과의 피칭 기회와 비즈니스 미팅 프로그램 참여 기회도 주어질 예정이다.

이동기 무역협회 혁신성장본부장은 "복합소재 분야에서도 ESG의 가치를 실현할 수 있는 기업의 수상했다는 점에서 의미가 있다"며 "향후에도 복합소재 분야에 혁신을 불어넣을 스타트업을 적극 지원하겠다"고 말했다.

