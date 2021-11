'수령 800년' 인천 장수동 은행나무…5일 천연기념물 지정식

[아시아경제 박혜숙 기자] 올해 2월 국가지정문화재 천연기념물로 지정된 인천 장수동 은행나무를 기념하는 행사가 5일 열렸다.

남동구는 천연기념물로 지정된 은행나무의 국가 문화재로서의 가치를 홍보하기 위해 이날 만의골 은행나무 앞에서 기념식을 개최했다.

앞서 인천 장수동 은행나무는 인천시 기념물 제12호로 지정됐다가 올해 2월 국가천연기념물 제562호로 승격됐다.

애초 예정했던 기념식은 코로나19 상황으로 연기돼 왔으며, 이날은 행사 참여 인원을 최소화해 온라인 생중계했다.

행사는 자연유산 홍보대사인 배우 박진희의 사회로 국악그룹 이상, 푸를나이 잡콘(Job Con·남동구 청년미디어예술활동 지원사업) 축하 공연을 비롯해 경과보고, 지정서 교부 등의 순으로 진행됐다.

이강호 남동구청장은 문화재청으로부터 천연기념물 관리단체 지정서를 받고, 향후 문화재 보존·보호를 위한 방안을 밝혔다.

구는 내년 국비를 포함한 관련 예산을 확보, 은행나무의 주기적 방제를 비롯한 영양공급 사업과 문화재 구역 경관광장 조성사업 등 다양한 관리방안을 추진한다.

또 매년 열리는 지역 도당제를 마을 단위 행사에서 남동구의 지역 전통 문화행사로 확대할 계획이다.

수령 800년으로 추정되는 장수동 은행나무는 높이 28m·둘레 9m에 이르며 손상된 가지가 거의 없이 건강하고 균형 잡힌 모습을 갖추고 있다.

마을의 풍년과 무사태평을 기원하는 은행나무 당제는 200여년 전부터 매년 음력 7월 1일에 열리고 있다.

