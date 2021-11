원수처럼 싸운 尹-洪…이준석 주머니엔 '원팀' 비책 있을까

말로는 원팀 문제 없다지만…상호비방·고소에 후유증 불가피

이준석, 분열 우려에 원팀 강조…선대위 구성·김종이 등판도 관심

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 제20대 대통령 선거 최종후보 선출을 앞둔 국민의힘이 당내 갈등을 딛고 '원(One)팀'을 이룰지에 대해 관심이 쏠리고 있다. 유력 후보로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원이 표면상으로는 '원팀이 되겠다'고 밝혔지만, 이른바 '윤홍대전'을 겪으며 한껏 날을 세웠기 때문이다. 당장 당 지도부로서는 선거대책위원회 구성 등 당면 과제도 만만찮은 상황이다.

5일 오전 홍 의원은 페이스북을 통해 "어떤 결론이 나오더라도 그 결과를 수용한다"며 "(최종)후보가 되면 다시 신발 끈을 조여 매고 정권교체 대장정에 나설 것이고 반대의 결과가 나오면 하늘의 뜻으로 생각하고 경선 흥행의 성공 역할에 만족하고 당을 위한 제 역할은 거기까지"라고 밝혔다. 홍 의원은 "백의종군하겠다"는 표현을 넣었다가 삭제하기도 했다. 홍 의원 캠프의 여명 대변인은 "원팀으로 한다는 건 늘 해오던 당연한 얘기라 변함없다"며 "대표주자로서의 역할이 끝난다는 것을 의미한다"고 설명했다.

윤 전 총장도 밖으로는 원팀을 이뤄야 한다는 입장에는 이견이 없다. 윤 전 총장 캠프의 이상일 공보실장은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "홍 의원이 (최종 후보가) 되더라도 윤 전 총장 캠프가 전심으로 도울 생각인가"라는 질문에 "윤 전 총장이 직접 몇 차례 육성을 통해 당연히 승복하고 정권교체를 위해 돕겠다고 얘기했다"고 답변했다. 이 실장은 "원팀은 무리 없다고 생각한다"며 "윤 전 총장이 최종 후보가 될 경우에 홍 의원, 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주도지사와 화학적 결합을 해서 내년에 승리할 수 있는 기반을 닦을 수 있다"고 했다.

문제는 후보들 간 이미 깊어진 감정의 골이다. 양측은 이미 격전을 펼치면서 서로 선을 넘는 공세를 주고받았다. 홍 의원 측은 윤 전 총장 측이 지지 연판장 서명 강요, 대리투표 유도 행위 의혹 등을 실시했다고 주장하며 '윤석열 캠프 불법선거운동 의혹'을 제기했다. 이에 윤 전 총장 캠프는 여 대변인 등을 경찰에 고소했다. 윤 전 총장을 지지하는 서민 단국대 의대 교수가 유튜브에서 '윤석열을 위해 홍어준표 씹다'라는 영상을 올려 논란이 되자 여 대변인은 '망언'이라며 받아치기도 했다.

당 지도부는 분열 가능성을 의식한 듯 원팀을 연일 강조하고 나섰다. 이준석 대표는 전일 최고위원회의에서 "화학적 결합은커녕 갈수록 결속력이 저하되는 민주당을 반면교사 삼아 우리 당은 힘을 모아야 한다"며 "단합하면 정권교체를 이룰 수 있지만 흩어지면 각개격파 당할 것"이라고 얘기했다. 김기현 원내대표 또한 이날 원내대책회의 이후 기자들과 만나 "누가 후보로 최종 선출되든 다른 후보들도 똑같은 마음으로 내년 대선 승리, 국민들이 한결같이 원하는 정권 교체 의지가 하나로 모여질 것이라고 믿는다"고 강조했다.

국민의힘이 진정한 원팀으로 거듭나기 위해서는 향후 선대위를 어떻게 구성할 것인지도 관건이다. 선대위에 어떤 인물이 포함되는지에 따라 본선에서의 실행력과 전략 등이 좌우될 수 있어서다. 통상적으론 경선 전까지 활동하던 캠프를 해산하고 후보와 당이 정한 선대위원들로 꾸려지게 되지만, 이 역시 선출된 후보와 당 사이의 조율이 필요한 부분이다.

다만 윤 전 총장이 후보로 선출되면 캠프 조직 규모가 방대한 만큼 당과의 의견 논의가 쉽지 않아 보인다. 윤 전 총장 캠프에는 전·현직 의원들을 포함해 140여명에 이르는 인원이 속해 있다. 현재 당과 캠프 내에서는 각각 다양한 구상들이 논의되고 있는 것으로 알려졌다. 기존 캠프와 당이 결합하는 방식이 되거나 캠프를 완전히 해체하고 당이 주축이 되어 새롭게 구성하는 방식 등이다. 이에 대해 윤 전 총장 캠프의 하태경 공동선대위원장은 전일 "정식 후보가 되면 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이라든지, 이 대표를 중심으로든지 캠프를 재구성해야 한다"며 "사실상 전권을 맡기는 방식으로 캠프를 구성해야 된다"고 주장했다. 반면 홍 의원이 후보가 됐을 경우 상대적으로 캠프 규모가 작고 실무진급 위주로 구성돼 있어 당과의 조율이 용이할 것으로 예측된다.

김 전 위원장의 등판 여부도 선대위 구성의 핵심 요소다. 앞서 김 전 위원장은 지난달 24일 이 대표와 회동 후 '후보를 보고 판단하겠다'는 입장을 내놨다. 그러나 그동안 직·간접적으로 윤 전 총장을 지지하는 듯한 모습을 보여 윤 전 총장이 최종 후보가 될 경우 김 전 위원장이 전면에 나설 가능성이 높아진다. 이와 달리 김 전 위원장과 사이가 좋지 않은 홍 의원이 최종 후보가 된다면 그의 등판 여부는 불투명해진다. 선대위 구성에 대해 이 대표 측 관계자는 "후보가 선출되면 서로 간에 의견을 조율하는 과정을 거칠 예정"이라며 "이번 주말에 1차적으로 논의를 할 것"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr