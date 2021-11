‘업무태만 의혹’ 인천공항국제우편세관 관리자 등 교체

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청이 업무태만 의혹을 받는 세관 관리자 전원을 교체하고 징계 등 후속조치를 예고했다.

관세청은 인천공항국제우편세관장을 대기발령 조치하는 등 관리자 및 직원 전원을 교체하는 인사를 단행했다고 5일 밝혔다.

인사는 최근 인천공항국제우편세관 직원들이 마약 탐지 등 업무를 소홀히 하고 우편물을 살펴보는 대신 장시간 휴대전화로 게임을 하는 등 근무에 집중하지 않았다는 의혹에 따라 이뤄졌다.

이번 인사조치로 인천공항국제우편세관장 후임은 유태수 국세조사과장이 발탁됐다. 유 신임 인천공항국제우편세관장은 관세청 감사팀장과 감사담당관을 지낸 대표적인 감찰통으로 알려졌다.

관세청은 세관장 등 관리직을 대기발령하는 것과 함께 문제제기 된 부서 직원 43명도 내주 초 전원 교체할 예정이다.

또 현재 진행 중인 감찰조사 결과에 따라 의혹 당사자의 징계 등 후속조치를 이달 말까지 실시할 계획이다.

앞서 관세청은 업무태만 의혹이 제기된 직후인 지난 3일부터 문제가 제기된 부서 직원 및 관리자 등을 상대로 감찰조사를 시작했다.

한편 임재현 관세청장은 전국세관에 공직기강 확립 특별점검을 지시하고 관세청 및 전국세관의 모든 관리자가 직원 근무태도를 관리할 것을 주문했다.

