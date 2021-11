GIST, 과학문화주간 '2020 지스트 CEO 포럼' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원)는 '2021 지스트 과학문화주간'을 맞아 지난 3일 '2021 지스트 CEO 포럼'을 개최했다고 5일 밝혔다.

올해로 6회를 맞이한 본 포럼은 지역 내 창업 유관기관들의 우수한 역량을 결집하고 기술창업을 활성화할 수 있는 방안들을 모색하고자 마련됐으며, 과학과 기술, 창업과 지역경제를 이끌고 있는 CEO를 한 번에 만나 볼 수 있는 창업 포럼 행사다.

올해는 코로나19 확산방지를 위해 실시간 온라인 스트리밍 방식으로 진행되었다. 투자 기업설명회(IR)에 대한 모의 크라우드 펀딩을 위해서 이벤터스 플랫폼을 사용해 사전 참가자들을 모집하였으며, 220여명이 신청해 창업에 대한 높은 관심을 확인하였다.

투자 IR에 로간벤처스·이앤벤처파트너스·케이클라비스인베스트먼트·라이징에스벤처스·대덕벤처파트너스에서 총 5명의 전문투자자들이 심사위원으로 초청됐다.

발표는 외부시장전문가부터 지스트 교원, 학생(예비)창업자들까지 총 7개 팀이 ▲환원된 산화그래핀-알긴산 하이드로겔 기술을 이용한 줄기세포치료제 개발 ▲자율주행의 핵심기능인 퀀텀라이다를 위한 CBW 퀀텀센서 모듈개발 ▲혈액투석용 필터 및 투석용 정수장치 개발 등 다양한 주제를 소개하였다.

최우수상은 총 73명의 모의 크라우드 펀딩으로부터 선택받은 ▲현장에서 사용 가능한 전립선암 다중진단센서를 발표한 학생예비창업자 이호연 학생(지스트 화학과)이, 우수상은 ▲자율주행의 핵심기능인 퀀텀라이다를 위한 CBW 퀀텀센서 모듈개발을 발표한 지스트 전기전자컴퓨터공학부 함병승 교수가 받았으며, 마지막으로 장려상은 ▲AI 강아지 옷 플랫폼 어플을 주제를 발표한 시고르자브종의 홍주영 대표가 수상하였다.

수상팀에게는 각각 150만원, 100만원, 50만원의 상금이 수여됐으며, 온라인 참여자들을 위한 경품 추첨 행사 등 풍성한 이벤트로 행사가 마무리되었다.

조병관 창업진흥센터장은 "지스트를 중심으로 지역의 우수한 역량을 가진 기술창업 CEO들을 유기적으로 연계시켜 본 포럼이 창업 소통의 장으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다" 면서 "특히 인공지능 스타트업을 집중 육성하고 성공 모델을 발굴하여 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

