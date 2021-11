[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱플라스틱이 분기 기준 사상 최대 영업이익을 기록했다.

코오롱플라스틱은 연결 기준 3분기 영업이익이 112억원으로 전년 동기 대비 1만3603% 증가했다고 5일 밝혔다. 매출액은 1048억원으로 36.4% 늘었다.

코오롱플라스틱은 "그 동안 추진해온 고부가 대형고객 중심의 해외 마케팅 전략을 통해 수익성 향상에 기여했다"며 "현재 추진중인 전기차·수소차 등 차세대 모빌리티용 소재로의 전환과 해외 고부가시장으로의 진출을 가속화하며 지속성장에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.

