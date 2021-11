스튜디오산타클로스, 주식 담보 제공 계약 해제

[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,040 전일대비 120 등락률 -3.80% 거래량 846,684 전일가 3,160 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일스튜디오산타클로스 배급, 영화 ‘강릉’ 개봉일 앞당겨에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 ‘마이 네임’ 덕 재무 구조 개선 close 는 상상인저축은행·상상인플러스저축은행과 계약했던 주식담보제공 계약이 해지됨에 따라 최대주주 변경 가능성이 없다고 4일 공시했다.

이번 공시에는 기존 채무자인 에스엘바이오닉스와 채권자 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행에 담보로 제공한 주식을 현금으로 제공함에 따라 주식담보제공 계약이 해지돼 최대 주주 변경 가능성이 없는 것으로 알려졌다.

담보 제공된 주식의 총수는 342만주이며, 담보 설정 금액은 188억5000만원으로 지분율 9.19%에 달한다. 지분율은 공시 제출일 기준 총 발행주식수 3720만8655주를 기준으로 책정됐다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “회사가 지향하는 방향성과 목적성에 맞도록 선한 영향력을 전파하는 종합 엔터테인먼트로 거듭나겠다”고 말했다.

한편 스튜디오산타클로스가 배급한 누아르 장르 영화 ‘강릉’은 오는 10일에 개봉한다.

