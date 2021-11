NS홈쇼핑, 해외 여행 상품 재개…'괌 리조트 숙박권' 방송

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 이달 '단계적 일상 회복(위드 코로나)'을 맞아 약 5개월 만에 해외여행 상품 방송을 재개한다고 5일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 오는 6일 오후 5시55분에 '괌 온워드 비치 리조트 숙박권'을 방송한다고 밝혔다. 이번 상품은 괌 최대 워터파크를 보유한 '온워드 리조트' 숙박권으로 여행 가능 시점부터 2022년 12월31일까지(8월1~24일 제외) 사용할 수 있다.

성인 2인 기준에 객실 당 12세 이하 동반 아동은 2인까지 무료 투숙이 가능하며 추가 금액 없이 동반 아동까지 전 일정 호텔 조식 뷔페 제공이 포함된 숙박권이다.

NS홈쇼핑 방송에서만 특별 혜택으로 1박당 5만원 상당의 오션 프론트뷰 업그레이드와 워터파크 내 풀바에서 이용 가능한 '피크닉 박스+음료' 쿠폰을 객실당 2장 제공한다. 혜택은 알림톡 또는 LMS 안내 메시지 수신 후 15일 이내 2박 이상 조기 결제시 받을 수 있다.

골프 애호가를 위한 추가 구성 상품도 함께 내놨다. '괌 온워드 비치 리조트' 투숙객에 한해 '탈로포포CC'와 '망갈라오CC'를 회원가로 이용할 수 있는 상품을 추가로 선택할 수 있다.

올 연말까지 '트래블 버블(여행 안전 권역)' 여행지인 사이판 상품 예약이 마감된 상황에서 사이판과 이웃한 괌에 대한 관심이 크게 늘고 있다. 괌은 지난 7월30일 인구의 80% 이상이 백신 접종을 완료하며 집단 면역을 형성하고 여행객을 맞이할 준비를 마쳤다고 발표한 바 있다. 여행객은 괌 입국 전 72시간 이내 발급 받은 코로나19 PCR검사 음성 확인서를 제시하면 자가 격리 없이 여행이 가능하다.

NS홈쇼핑의 단계적 일상 회복 전환에 발맞춰 지난 6월 이후 5개월 만에 해외여행 상품 방송을 선보이며 본격적으로 포스트 코로나 상품 편성을 재개한다는 계획이다. 우선적으로 동남아 등 가까운 지역 여행을 준비하고 있으며 트래블 버블 국가를 중심으로 점차 해외 여행상품을 확대해 나갈 예정이다.

