與 선대위 2차 인선…이낙연 측 박광온·김연명, 신복지위원장으로 합류

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 4일 선거대책위원회 2차 인선 결과를 발표했다. 이낙연 전 대표 경선 캠프서 신복지 정책 구상을 마련했던 김연명 중앙대 교수와 박광온 의원은 선대위 후보 직속 '신복지위원회' 공동위원장 역할을 맡으며 선대위에 합류했다.

이날 고용진 선대위 수석대변인은 오후 국회 소통관에서 이같은 내용을 담은 인선안을 발표하며 "'드림 원팀'과 효율적인 선대위 구성이란 기조 하에 진행했다"고 밝혔다.

미래경제위원회 공동수석은 송옥주, 맹성규 의원이 맡았고 후보 비서실의 배우자 실장으로는 이해식 의원이 합류했다. 공보단 공동 대변인에는 이용빈, 이소영, 신현영, 박성준, 강선후, 홍정민, 전용기 의원이 이름을 올렸다.

국가비전위원회 위원장엔 홍영표 의원, 수석엔 신동근, 김종민 의원이 맡았다.

돌봄복지국가위원회 위원장은 남인순 의원, 중앙선거대책본부의 총괄선거대책본부 공동수석엔 안호영, 전재수 의원이 맡는다.

이외 홍보소통본부장은 박재호, 기동민 의원이, 미디어콘텐츠본부장에는 박주민, 이재정 의원이 임명됐다. 온라인소통단장은 김남국 의원이 맡는다. 차승재 영화제작자도 국민참여플랫폼에서 활동하게 된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr