[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표가 4일 국민의당 대선후보로 공식 선출됐다.

국민의당은 이날 3일과 4일 이틀간 전당원 온라인 투표를 진행했다. 이번 경선에 단독 출마한 안 대표는 찬성 92.18%, 반대 7.82%로 선출됐다.

안 대표는 수락 연설을 통해 "바보라는 비아냥도, 순진하다는 놀림도 감수하겠다"면서 "무모하고 불가능해 보여도, 단 한 분이라도, 안철수의 정치와 가치를 알아주신다면 망설임 없이 저를 던지겠다"고 밝혔다.

그는 "안철수의 생각, 안철수의 길, 안철수의 정치는, 복잡하지 않다. 어렵지 않다"며 "진실하고 진실한 것"이라고 말했다.

