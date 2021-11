"발에서 피가 났다" 탁현민에 배현진 "청와대 마리 앙투아네트…국민은 피눈물"

"종전선언에 목을 매면서 유럽 순방해"

[아시아경제 박현주 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 문재인 대통령의 유럽 순방 일정에 대해 "발에서 피가 났다"고 전한 것을 두고, 배현진 국민의힘 최고위원이 "대한민국 국민은 대통령이 하루에 소화하는 일정의 두 배로 피눈물이 나도록 뛰고 있다"고 비판했다.

앞서 지난 2일 탁 비서관은 자신의 페이스북에 문 대통령의 해외 순방 일정이 담긴 사진을 공개하며 "발에서 피가 났다. 여러모로 이렇게까지 해야 하나 싶은 심정"이라며 "오전 10시에 나오셔서 밤 10시까지 꼬박 12시간을. 이제 일정의 절반이 지났을 뿐인데"라고 밝혔다.

이에 배 최고위원은 4일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "탁 비관이 문 대통령의 빡빡한 일정 때문에 발에서 피가 났다며 생색내는 글을 페이스북에 올렸다"며 "국민들은 그 두배로 발에서 피가 나는 게 아니라 피눈물이 나도록 뛰고 있다"고 말했다.

이어 "국민들은 코로나19 위기에 생존을 위해 노력하는데 천진난만한 말씀이다. 청와대 내 마리 앙투아네트가 아닌가 한탄할 수밖에 없다"면서 "종전선언에 목을 매면서 유럽 순방을 한다고 한다. 빨리 국내 오셔서 경제가 유탄 맞는 일 없도록 중국과 외교적으로 조속한 조치를 해야 한다"고 촉구했다.

또 배 최고위원은 "최근 중국의 석탄난으로 요소 수출 제한 문제 때문에 (요소수 품귀 현상으로) 뜬금없이 국내 산업과 농업 각 분야에서 국민들이 많은 고통을 겪는다. 심지어 긴급할 때 출동해야 할 소방차도 운행 못 할 비상상황이라는 보도가 나왔다"며 "이런 민생에 탁 비서관이 현실 인식을 못 하는 청와대 단면을 보여줬다"고 했다.

한편 지난달 28일 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 등을 위해 유럽 순방길에 오른 문 대통령은 오는 5일 귀국할 예정이다.

