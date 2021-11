[아시아경제 박소연 기자] 코스피 상장사 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 6,000 등락률 +2.63% 거래량 4,344 전일가 228,500 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “동원산업, 실적은 기대 못 미치지만…체질 개선 중”[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일동원산업, 2분기 영업익 593억원…전년대비 34%↓ close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 696억원으로 지난해 동기보다 25.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 매출은 7375억원으로 작년 동기 대비 0.5% 증가했다. 순이익은 553억원으로 19.3% 줄었다.

